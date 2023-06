Ecco quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Fiorentina per la prossima stagione

Dopo la presentazione della nuova prima maglia della Fiorentina per la prossima stagione nel giro di questa estate saranno svelate le altre divise della squadra per la stagione 2023/2024. Da scoprire la seconda, la terza e la quarta maglia da gioco. Le maglie di allenamento le abbiamo mostrate e sia è potuto notare una grande presenza del colore giallo (CLICCA QUI PER VEDERLE). Questa maglia che mostriamo in esclusiva dovrebbe essere la seconda maglia da gioco, si nota la presenza dei gigli intrecciati (come per la prima maglia) che riempiono le maniche, gigli che si ripropongono anche al centro della divisa. Ecco la foto in esclusiva