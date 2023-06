La Fiorentina mostra la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata l’anticipazione

Con un video di presentazione la Fiorentina ha mostrato la nuova seconda maglia per la prossima stagione. Confermata la nostra anticipazione di ieri (VEDI QUI LA FOTO IN ESCLUSIVA) con i gigli che riempiono le maniche e che compaiono anche al centro della divisa. Ecco il video

Florentine floral uniqueness and bucolic and representative places exalt the theme of the Giglio, essential protagonist of the new Kombat Away of the ACF Fiorentina, designed by #KappaSport 💜⚜️ #Kappa #KappaSport pic.twitter.com/gYyu9KfP8d

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2023