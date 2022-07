La maglia più venduta della Fiorentina? Quella colorata. Ma ora è introvabile

«Scusi, vorrei una maglia da riscaldamento, un cappellino e un pantaloncino da passeggio» «Tutto finito». Al Fiorentina Store mai come quest’estate le maglie nuove e il materiale ufficiale della società erano andati così a ruba già in ritiro.

In giornata forse cappellini, pantaloncini e qualche maglia da bambino arriverà in vista delle amichevoli del fine settimana, ma per le maglie pre-gara bianche con quadrati nei toni rosa e viola che partono dal nuovo logo (e, più romanticamente, dal cuore), nulla da fare. A sorpresa dunque proprio la maglia che aveva ricevuto più critiche e diviso i tifosi sull’estetica, è stata la più venduta già nella prima settimana, mentre in questi giorni è ormai irreperibile (e pare che possa restarlo per un bel po’).

Chi ce l’ha la sfoggia con orgoglio e assicura: «È una novità, non ho avuto dubbi a sceglierla», la risposta all’unisono. Una soddisfazione certo per la Fiorentina e per lo sponsor tecnico Robe di Kappa, anche perché le felpe pre-gara con lo stesso motivo, sia sul bianco che sul viola, hanno avuto il gradimento dei tanti tifosi che sono circolati per il Viola Village in questi giorni. Naturalmente restano un must anche quelle monocolore viola da riscaldamento, tra le più vendute comunque. E in tanti hanno voluto prendere anche quelle vintage, comprese quelle con il giglio alabardato della scorsa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

