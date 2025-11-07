FOTO Ecco la maglia edizione limitata che la Fiorentina indosserà nella prossima partita in casa

Robe di Kappa è pronta a lanciare una nuova divisa della Fiorentina in edizione limitata. La divisa verrà indossata molto probabilmente nella prossima partita casalinga che verrà giocata contro la Juventus. Come successe proprio lo scorso anno quando la divisa in collaborazione con Luisa Via Roma venne indossata contro la Juve. Con il risultato di 3-0 in favore della Fiorentina.
Una maglietta tutta viola molto aderente a richiamare le storiche divise Kappa dei primi anni 2000. Al centro della maglia ci sarà non il logo del club, ma il giglio di Firenze. Ecco in anteprima esclusiva le prime immagini della nuova divisa viola