Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00

Domenica allo stadio Franchi contro il Bologna farà il suo esordio la maglia della Fiorentina per la stagione 2025/2026. Ormai è una consuetudine il fatto di presentare, nell’ultima partita in casa della stagione, la maglia della stagione successiva, e questo avverrà anche quest’anno. Si tratta di una maglia ispirata alla maglia della squadra viola della stagione 1999/2000, l’ultima di Batistuta a Firenze. Sotto la manica e sul fianco ci sarà il colore bianco, sulla spalla sarà presente il logo della Kappa. La divisa che vedremo fra una settimana sarà l’ultima firmata da Kappa, dalla stagione 2026/2027 infatti sarà Joma a disegnare e produrre le divise della Fiorentina, la società gigliata non ha rinnovato il contratto con l’azienda italiana. Ecco una bozza della nuova maglia: