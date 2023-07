La terza maglia della Fiorentina: gigli stilizzati, disegnati in rosso e gradazioni di viola

Come per le versioni Home e Away, anche il design della maglia Third valorizza l’anima floreale della collezione gara 23/24. In questa jersey i gigli appaiono disegnati lungo una striscia verticale sul fianco sinistro, unendo tutta la tecnologia PRO KOMBAT™ all’identità della squadra.

Firenze, 27 luglio 2023 – Fiorentina e Kappa® presentano oggi la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2024, versione Third. Il centro R&D Kappa® ha valorizzato l’anima floreale della collezione gara 23/24 con una raffigurazione contemporanea e astratta.

La grafica riprende dei gigli stilizzati, disegnati in rosso e gradazioni di viola, e forma una striscia verticale su tutto il fianco sinistro della maglia.

Il colletto presenta un taglio a V sul quale è presente un doppio layer in viola ed in rosso che è presente anche su fondo corpo, fondo maniche, pantaloncini e sul calzettone. Sul colletto, lato esterno, si trova la scritta Play to be different mentre sul lato interno non mancano i tradizionali 13 gigli, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori.

La nuova maglia è in vendita da oggi su Fiorentinastore.com e presso tutti i Fiorentina Store.

L’ANNUNCIO DI SPORTITALIA