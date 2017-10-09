Ag. Izzo conferma: "Quest'estate abbiamo rifiutato di andare alla Fiorentina. Vuol restare per salvare il Genoa. Il suo futuro..."
Nonostante la squalifica sono stati tanti i club che hanno cercato nell'ultima sessione di mercato Izzo" così il procuratore del difensore
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 17:34
Paolo Palermo, agente del difensore del Genoa Armando Izzo, ha parlato alla testata giornalistica Pianeta Genoa, queste le sue parole:
"Quest'estate nonostante la squalifiche lo volevano in tanti. L’aveva chiesto in particolare la Fiorentina. Tuttavia Armando non voleva andare via: il Genoa è una piazza troppo importante per lui, da cui potrà anche raggiungere la Nazionale. La proprietà non ha voluto cederlo subito e secondo me ha fatto bene. E’ quindi rimasto a Genova con grande gioia: ha voglia di riscatto e di rivincita e vuol dare il suo contributo alla squadra"