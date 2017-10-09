Ag. Izzo conferma: "Quest'estate abbiamo rifiutato di andare alla Fiorentina. Vuol restare per salvare il Genoa. Il suo futuro..."

Nonostante la squalifica sono stati tanti i club che hanno cercato nell'ultima sessione di mercato Izzo" così il procuratore del difensore

Paolo Palermo, agente del difensore del Genoa Armando Izzo, ha parlato alla testata giornalistica Pianeta Genoa, queste le sue parole:

"Quest'estate nonostante la squalifiche lo volevano in tanti. L’aveva chiesto in particolare la Fiorentina. Tuttavia Armando non voleva andare via: il Genoa è una piazza troppo importante per lui, da cui potrà anche raggiungere la Nazionale. La proprietà non ha voluto cederlo subito e secondo me ha fatto bene. E’ quindi rimasto a Genova con grande gioia: ha voglia di riscatto e di rivincita e vuol dare il suo contributo alla squadra"