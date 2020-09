Nazione, scambio Izzo-Igor? Pezzella lascia la Fiorentina? Hellas Verona in pole per Ceccherini

La situazione di Nikola Milenkovic è ormai nota ma ci sono altri tre profili in difesa che potrebbero lasciare la Fiorentina. Ceccherini sembra essere finito nelle mire dell’Hellas Verona ma su di lui ci sono anche Brescia e Bologna. Una cessione a tutolo definitivo aiuterebbe i viola. Igor? Vice seguito dal Torino, potrebbe essere utilizzato per far arrivare a Firenze Izzo. Pezzella via? L’esclusione contro i granata per un problema fisico apre uno spiraglio. Lascerà i viola comunque per non meno di 20 milioni. Lo riporta La Nazione.

