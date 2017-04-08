Izzo nel mirino dei viola, ma tutto dipenderà dalle vicende giudiziarie

Il difensore del Genoa piace alla Fiorentina, ma c'è un ostacolo da superare...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che la Fiorentina, nel tentativo di puntellare il pacchetto arretrato, abbia messo gli occhi su Armando Izzo, attualmente sotto contratto con il Genoa. Il difensore classe ‘92 sarebbe infatti finito nel mirino dei viola che, stando alle indiscrezioni, sarebbero intenzionati ad avviare i contatti con il club di Enrico Preziosi al fine di portare il napoletano a Firenze già nel corso della prossima sessione di mercato.

Tuttavia l’ostacolo maggiore è rappresentato dalla vicenda giudiziaria che, al momento, vede Izzo coinvolto nello scandalo legato al calcioscommesse che – senza entrare nel merito ma attenendosi esclusivamente a quanto riportato – lo avrebbe visto coinvolto ai tempi in cui vestiva la maglia dell’Avellino. Pertanto, tutto o quasi dipenderà dai risvolti che la vicenda prenderà in sede giudiziaria.