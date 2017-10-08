Izzo quest'estate ha rifiutato il trasferimento alla Fiorentina perchè vuole una big. Lo aspetta l'Inter

La Fiorentina ha cercato con forza il difensore del Genoa, ma il calciatore italiano con il contratto verso la scadenza ha detto no

L'inter continua a intrattenere costanti contatti con l’entourage di Armando Izzo, duttile difensore del Genoa già avvicinato in estate, e cercato dallo stesso Walter Sabatini durante i suoi tempi giallorossi. Il classe ’92, che sta per finire di scontare la squalifica, sogna il grande salto e l’opportunità di mettersi in mostra in una big, tanto che in estate ha rifiutato la Fiorentina in attesa di una chance più ghiotta. Il club di Preziosi valuta il suo cartellino intorno ai 12 milioni di euro e sta già lavorando al rinnovo, ma qualora Izzo decidesse di non firmare il prolungamento, allora ad un anno e mezzo di distanza dalla scadenza di quello in essere, il Grifone potrebbe aprire alle conversazioni per la cessione.

Fcinternews.it