Izzo: "Ripartiamo da questa prestazione ma con il rigore sarebbe stata un'altra sfida"
Questo il post polemico su Instagram del difensore del Torino Izzo per il mancato rigore concesso ai granata contro la Juventus. Il fallo di mano del giocatore bianconero De Ligt è stato giudicato non...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 08:29
Questo il post polemico su Instagram del difensore del Torino Izzo per il mancato rigore concesso ai granata contro la Juventus. Il fallo di mano del giocatore bianconero De Ligt è stato giudicato non punibile per palla inaspettata.