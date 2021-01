Tuttosport, Fiorentina su Izzo e Lyanco, al Torino piace Kouame ma dice “no”

Il Torino ha detto no per alcuni giocatori che sono stati richiesti proprio in queste ultime ore. Izzo, per esempio. La Fiorentina, che ha quel Kouame che piace da inizio mercato, ha di nuovo bussato, ma ha trovato la porta chiusa. In settimana potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma di Roma e Lazio, ma le intenzioni di Cairo sono quelle di tenerlo almeno sino alla fine della stagione. E anche Lyanco è stato tolto dalle trattative: Bologna e Fiorentina ci hanno provato ma pure il brasiliano viene considerato importante per il rilancio. Lo riporta Tuttosport.

