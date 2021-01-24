Calamai: "Ribery non è Ibrahimovic. Ma c'era chi lo voleva in panchina"

Ribery ha risposto sul campo alla critiche.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato su Twitter la vittoria della Fiorentina sul Crotone allo stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: "Ribery non è Ibra , è umano però è comunque il calciatore più forte della Fiorentina. E dire che c’era chi lo voleva in panchina con il Crotone".

LEGGI ANCHE LA MOVIOLA DELLA PARTITA

https://www.labaroviola.com/moviola-corriere-sport-annullare-gol-pezzella-rigore-ribery/128758/