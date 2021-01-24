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Calamai: "Ribery non è Ibrahimovic. Ma c'era chi lo voleva in panchina"

Ribery ha risposto sul campo alla critiche.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 13:18
Calamai: "Ribery non è Ibrahimovic. Ma c'era chi lo voleva in panchina" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato su Twitter la vittoria della Fiorentina sul Crotone allo stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: "Ribery non è Ibra , è umano però è comunque il calciatore più forte della Fiorentina. E dire che c’era chi lo voleva in panchina con il Crotone".

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