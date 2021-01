Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Bene ma non benissimo Piccinini: ok annullare il gol di Pezzella ma su Ribery è più rigore che no. Non sempre le decisioni tecniche sono corrette. Il contatto fra Eduardo e Ribery meritava più considerazione: il brasiliano fa poco per giocare il pallone e qualcosa in più per trattenere Ribery. Sarebbe rigore… Giusto annullare la rete di Pezzella: tocco col braccio destro nell’immediatezza del gol. Gol Vlahovic ok: dietro la linea del pallone e dietro Djidji sull’assist di Ribery”.

