Gazzetta, Izzo del Genoa in uscita. La Fiorentina si affaccia alla finestra..
Come scritto dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il futuro di Armando Izzo è ancora tutto da scrivere. Sul difensore napoletano classe ’92, in uscita dal Genoa, è forte l'interesse degli inglesi del West Ham ma..
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 10:27
Come scritto dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il futuro di Armando Izzo è ancora tutto da scrivere. Sul difensore napoletano classe ’92, in uscita dal Genoa, è forte l'interesse degli inglesi del West Ham ma di recente è uscita fuori la notizia di una forte volontà della Fiorentina di aggiudicarselo.