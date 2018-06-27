Gazzetta, Izzo del Genoa in uscita. La Fiorentina si affaccia alla finestra..

Come scritto dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il futuro di Armando Izzo è ancora tutto da scrivere. Sul difensore napoletano classe ’92, in uscita dal Genoa, è forte l'interesse degli inglesi del West Ham ma..

Come scritto dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il futuro di Armando Izzo è ancora tutto da scrivere. Sul difensore napoletano classe ’92, in uscita dal Genoa, è forte l'interesse degli inglesi del West Ham ma di recente è uscita fuori la notizia di una forte volontà della Fiorentina di aggiudicarselo.