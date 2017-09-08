Il Genoa vuole far rinnovare il contratto a Izzo per paura della Fiorentina. Il difensore è stato cercato da Corvino

Annullata la squalifica di Izzo che torna a disposizione per il Genoa di Juric. Adesso si studia il rinnovo anti Fiorentina

Fine del calvario, Armando Izzo verso il ritorno in campo. Il difensore a breve sconterà completamente la squalifica e sarà così a disposizione del Genoa. Il contratto di Izzo però va in scadenza nel 2019 e già in estate ci aveva pensato in maniera importante la Fiorentina. Possibile che il Genoa, quindi, provi a blindarlo rinnovando e adeguando il contratto. Per continuare insieme.

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