Labaro Viola

Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.."

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 10:27
Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.." -
News
Fiorentina
Izzo
Condividi

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola: "Sì, mi hanno cercato, ma sono rimasto qui perché il Genoa mi ha dato tanto e non volevo andarmene da perdente, dopo questi sei mesi. Ora voglio risollevare la mia squadra e voglio andare al Mondiale in Russia”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok