Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.."
Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 10:27
Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola: "Sì, mi hanno cercato, ma sono rimasto qui perché il Genoa mi ha dato tanto e non volevo andarmene da perdente, dopo questi sei mesi. Ora voglio risollevare la mia squadra e voglio andare al Mondiale in Russia”.