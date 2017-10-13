Izzo: "La Fiorentina mi ha cercato ma non volevo andarmene dal Genoa da perdente. I mondiali.."

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il difensore del Genoa Armando Izzo, soffermandosi sulla trattativa che lo ha visto vicino ai viola: "Sì, mi hanno cercato, ma sono rimasto qui perché il Genoa mi ha dato tanto e non volevo andarmene da perdente, dopo questi sei mesi. Ora voglio risollevare la mia squadra e voglio andare al Mondiale in Russia”.