Radio Granata, oggi Izzo incontrerà il Torino. Il giocatore è tentato dal vestire il granata
Secondo quanto riportato da Radio Granata il difensore del Genoa Armando Izzo sarebbe tentato dal vestire i colori granata ed oggi, il suo entourage incontrerà il Torino per cercare un accordo tra le...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 08:51
Secondo quanto riportato da Radio Granata il difensore del Genoa Armando Izzo sarebbe tentato dal vestire i colori granata ed oggi, il suo entourage incontrerà il Torino per cercare un accordo tra le parti. Sfuma dunque la Fiorentina? Seguiranno sviluppi