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Radio Granata, oggi Izzo incontrerà il Torino. Il giocatore è tentato dal vestire il granata

Secondo quanto riportato da Radio Granata il difensore del Genoa Armando Izzo sarebbe tentato dal vestire i colori granata ed oggi, il suo entourage incontrerà il Torino per cercare un accordo tra le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 08:51
Radio Granata, oggi Izzo incontrerà il Torino. Il giocatore è tentato dal vestire il granata -
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Secondo quanto riportato da Radio Granata il difensore del Genoa Armando Izzo sarebbe tentato dal vestire i colori granata ed oggi, il suo entourage incontrerà il Torino per cercare un accordo tra le parti. Sfuma dunque la Fiorentina? Seguiranno sviluppi

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