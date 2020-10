Tmw, la Fiorentina torna con forza su Izzo. Ecco l’offerta viola

Secondo tmw, prestito con diritto di riscatto. E’ la prima offerta presentata dalla Fiorentina in queste ore per Armando Izzo dopo i contatti di fine agosto. Viste le difficoltà su Quarta, il club viola sta valutando anche soluzioni alternative per la sua difesa e il centrale del Torino e della Nazionale è tornato prepotentemente di moda.

Il club granata valuta Izzo almeno 15 milioni di euro e vuole cederlo solo a titolo definitivo. La prima offerta non è quindi quella giusta, ma la Fiorentina se non riuscirà a chiudere per Martinez Quarta potrebbe intavolare questo affare su basi diverse in questi ultimi giorni di mercato che vedranno il club viola protagonista.

