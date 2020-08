Il Torino sta cercando 20-30 milioni per impostare il suo mercato, esse potrebbero riguardare la difesa, in modo particolare Izzo e Lyanco. Sul primo, autore di un’ottima stagione, non si è poi confermato. Prima sul difensore napoletano c’era l’Inter, ora piace alla Fiorentina. La cifra? Non dovrebbe essere molto più alta di 15 milioni. Ai 25 milioni di crisi parla, nessuno arriverebbe. Lo scrive Tuttosport.

GAZZETTA, CHIESA, ALLA FIORENTINA NON È ARRIVATA NESSUNA OFFERTA PER LUI. ORA IL RINNOVO…