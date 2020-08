La Fiorentina non ha ricevuto offerte per Federico Chiesa. In casa viola, si aspettava un assalto della Juventus ma esso non c’è stato, timido invece l’interesse della Roma ma Commisso vuole 70-75 milioni per lasciarlo partire. I dirigenti gigliati quindi proporranno un ritocco dell’ingaggio al numero 25 da due a tre milioni per non imprigionare l’attaccante inserirà una clausola da 70 milioni. Il padre perde tempo e spera in un colpo di un grande club ad ottobre ma se ciò non avverrà i viola prenderanno in considerazione anche l’opzione di un allungamento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.