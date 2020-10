Pedullà: “Martinez Quarta alla Fiorentina ancora possibile, Antognoni ha chiamato in Argentina per sbloccare”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia non è saltata l’operazione che vede Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina dal River Plate, queste le parole dell’esperto di mercato:

“L’affare era praticamente stato definito sulla base di 12 milioni di euro, 2 milioni di euro subito e altri pagabili in 6 mesi. Ma il River Plate allo scambio di documenti ha cambiato idea e ha chiesto più soldi e subito alla Fiorentina. A questo punto per sbloccare la situazione in Argentina ha chiamato anche Giancarlo Antognoni ma per adesso la situazione non si è sbloccata. Commisso e la Fiorentina vogliono portare a termine questa operazione nonostante questo cambio di idea che ricorda la vicenda Mammana sempre con il River Plate”

