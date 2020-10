Corriere del Mezzogiorno, in caso di partenza di Chiesa la Fiorentina proverà a prendere Milik dal Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno questa mattina, la Fiorentina, in caso di cessione alla Juventus di Federico Chiesa, proverà a prendere Milik dal Napoli. Ricordiamo che il centravanti polacco classe 1994 ha il contratto in scadenza con il club di De Laurentiis e in questo momento non ha nessun club pronto a prenderlo. Il Tottenham, che era stata data vicina all’attaccante, si è torata indietro. A questo punto la Fiorentina potrebbe diventare più di un ipotesi per Milik.

