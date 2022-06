Grillitsch comunica l’addio all’Hoffenheim e si prepara alla Fiorentina: “Voglio giocare in un top club”

Florian Grillitsch, promesso sposo della Fiorentina con cui ha una trattativa in stato avanzato, ha salutato l’Hoffenheim con cui non rinnoverà il contratto con un messaggio al sito ufficiale del club, le sue parole:

“Avevo deciso di lasciare l’Hoffenheim già lo scorso anno ma alla fine il club ha deciso che avrei dovuto giocare un’altra stagione qui. Ora ho la possibilità di fare il passo successivo nella mia carriera. Ho giocato per l’Hoffenheim cinque anni e mi sono divertito molto, ma ora voglio cambiare. Il momento mi sembra buono. Devo molto al club e volevo restituire qualcosa, per questo ho dato il massimo la scorsa stagione anche se era giunto il momento di cambiare. Come giocatore vuoi sempre ottenere il massimo. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di andare in un top club.

Ora sono ancora più attraente per molti club perché non devono pagare una quota di trasferimento per me. Questo è un fattore, soprattutto per dopo la pandemia. Non voglio dire a me stesso alla fine della mia carriera. Da giocatore hai bisogno di ritmo. Questa è la cosa più importante in una stagione. Sfortunatamente, non ci sono mai riuscito davvero. Ho avuto diversi infortuni lievi e sono risultato due volte positivo al coronavirus. È stato quindi molto più difficile. Tutto sommato, devo dire: ho saltato troppe partite e allenamenti in questa stagione”.

