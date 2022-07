Dopo aver fallito con la Fiorentina, Grillitsch riprova a sbarcare in Serie A: incontro con il Napoli

Dopo aver tentato lo sbarco in Serie A prima con la Fiorentina e, poi, con la Roma. Florian Grillitsch ci riprova con il Napoli. Stando a quanto riportato da TMW, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra gli agenti del giocatore e il club azzurro. Gli azzurri pensano a lui come possibile alternativa in caso di cessione di Anguissa.