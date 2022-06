Nazione, Grillitsch salta definitivamente? Sensi è l’alternativa pronta della Fiorentina

Giuseppe Riso, agente di Gagliardini, toglie di fatto il suo assistito dal mercato, ribadendo che il suo futuro è ancora all’Inter. Ma se da una parte questa è l’intenzione degli uomini di mercato nerazzurri, dall’altra bisogna capire se il classe ’98 (che ha detto no alle avance del Torino) abbia voglia di passare un altro anno con poche presenze. Se ne riparlerà, anche in chiave Fiorentina. Chi invece è in bilico, come ormai noto, è Stefano Sensi, che ha tanti estimatori, a iniziare proprio dai viola, anche se con la promozione in serie A è stato il Monza ad alzare i riflettori sul regista nella passata stagione alla Samp. Pare proprio essere Sensi la prima vera alternativa a Torreira, con Grillitsch ormai profilo molto sullo sfondo. Lo scrive La Nazione.

