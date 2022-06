Bucchioni rivela: “Grillitsch approvato da Italiano. La Fiorentina ci sta lavorando da mesi”

Enzo Bucchioni, giornalista e noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentinasu Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina soffermandosi sul riscatto di Zurkowski. Ecco le sue parole: “C’è l’approvazione di Italiano. La Fiorentina ci sta lavorando da tempo. Il nome è stato sottoposto tempo fa al mister. La società si può criticare per tanti aspetti, ma ha avviato un ufficio scouting importante come quando c’era Macia. Secondo me, hanno fatto un lavoro importante ed hanno visionato tutti i parametri zero da tempo e li hanno sottoposti ad Italiano. Sono state studiate le cosiddette ‘occasioni’. L’Atalanta lo ha fatto bene per tanti anni, pensate a Gosens. Chi lo conosceva? Eppure pensate a quale cifra è stato ceduto. Bisogna essere comunque cauti, sappiamo come funziona il calciomercato. Se arriva una squadra ed offre 200mila euro in più e te lo portano via. Questo dobbiamo spiegarlo ai tifosi, così funziona calciomercato. Per me, ad Italiano saranno sottoposti 2-3 nomi per ogni ruolo. Dopodiché si stringerà verso i nomi che piacciono di più al mister. Ruolo? Lo vedo meglio come interno di centrocampo”