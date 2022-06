Romano annuncia: “La Fiorentina vicina alla firma con Grillitsch a zero, contratto da 4 anni fino al 2026”

Interessanti novità di calciomercato su Grillitsch fornite dal giornalista Sky Fabrizio Romano. Queste le sue parole su Twitter

“Il club viola è in fase avanzata per arrivare alla firma con Florian Grillitsch. Si tratta di un free agent. Il contratto del centrocampista austriaco con l’Hoffenheim scadrà nei prossimi giorni e non sarà prolungato. La Fiorentina ha messo sul tavolo un contratto di quattro anni da parte del club viola, che quindi sarebbe valido fino al giugno 2026”.

LA VERSIONE DI SPORTITALIA SU GRILLITSCH