Di Marzio conferma Sportitalia: “Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all’Arsenal”

La Fiorentina non molla la presa per Torreira e prova a convincere l’Arsenal con un’offerta diversa (7/8 milioni di euro, la metà dei 15 stabiliti l’estate scorsa per il diritto di riscatto), con la speranza che il club inglese abbassi le pretese. Dopo l’adeguamento del contratto e la conferma di Vincenzo Italiano, il club viola sta adesso programmando il calciomercato. Nel caso in cui però la trattativa con Torreira non dovesse andar bene, la Fiorentina pensa a Florian Grillitsch, giocatore dell’Hoffenheim.

La Fiorentina pensa dunque a Grillitsch, giocatore in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. C’è l’interesse concreto della Fiorentina, che sta andando avanti soprattutto se non dovesse trovare un accordo con Torreira: potrebbe essere proprio Grillitsch dunque il possibile sostituto del centrocampista uruguaiano. La trattativa è in stato avanzato e la Fiorentina entro venerdì potrebbe anche definire i dettagli per l’arrivo di Grillitsch se non si dovesse chiudere la trattativa per il centrocampista uruguaiano dell’Arsenal. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi concreti per l’affare. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

