Pedullà: “Fossi la Fiorentina prenderei Pinamonti, a Firenze fa almeno 15 gol. L’Inter chiede 20 milioni”

Nel corso del suo intervento a Passione Fiorentina su Twitch, Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Pinamonti in orbita Fiorentina, queste le parole di Pedullà:

“Pinamonti potrebbe essere un’idea, piace al Torino nell’operazione Bremer, potrebbe esser una buona operazione, servono 20/25 milioni. Io lo prenderei tutta la vita, da 1 a 10 per me 11. E’ un attaccante fortissimo, vive di paragoni con altri attaccanti che valgono 50 milioni, L’Inter ha messo una tariffa da 20 milioni più bonus, lo prenderei ieri, nell’ultimo anno a Empoli è cresciuto tanto, lo conosco, è un bravo ragazzo che non crea problemi.

Con tutto il rispetto per Cabral prenderei Pinamonti tutta la vita, ha già fatto il salto di qualità, se viene a Firenze va 15 gol in su, diciamolo adesso perchè poi dopo sarebbero bravi tutti. Cabral non è un pacco ma nemmeno un fenomeno, è un buon attaccante da verificare, con tutto il rispetto per il campionato svizzero, lui entra in un’altra realtà ed ha bisogno di tempo.

La seconda stagione può servire a lui per fare il salto di qualità. Ti serve un altro attaccante, Kokorin è stato un flop, Piatek dopo i primi mesi del Milan si è perso, oggi serve avere un grande attaccante, giovane e italiano, chi prende Pinamonti fa un grande affare. Arrivare a gennaio non è facile arrivare, per me Cabral è il gol di Napoli, penso che lui abbia un repertorio importante che può sviluppare meglio, non basterebbe se al suo fianco non avesse nessuno di forte”

LE PAROLE DI PEDULLA’ SU TORREIRA