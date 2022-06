TMW, inserimento Roma per Grillitsch: incontro nelle prossime ore. È una richiesta di Mourinho

Ritorno di fiamma della Roma per Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco fu già trattato dai giallorossi durante questo inverno. E adesso, potrebbe arrivare a parametro zero il termine del contratto con l’Hoffenheim. Stando a quanto riportato da TMW, nelle prossime ore è previsto un incontro tra i giallorossi e l’agente del calciatore per per capire la fattibilità dell’affare. L‘austriaco è una richiesta di Josè Mourinho che avrebbe chiesto alla società di puntare sull’austriaco che pochi giorni fa sembrava ad un passo dalla Fiorentina.