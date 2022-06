Parla Di Marzio: “Accordo tra Fiorentina e Grillitsch ancora non trovato dopo l’incontro con l’agente”

Durante la trasmissione Calciomercato l’ Originale, in onda sulla piattaforma Sky, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dell’ incontro svoltosi nella giornata di ieri tra la Fiorentina e l’agente del centrocampista austriaco:

“Non è arrivata oggi l’attesa fumata bianca per Florian Grillitsch, la Fiorentina dovrà aspettare ancora.

Nell’incontro di oggi con Kristian Bereit, agente del giocatore, sono sorti alcuni problemi e l’affare non è stato ancora chiuso.

L’austriaco, in scadenza con l’Hoffenheim, è stato individuato dalla dirigenza della Fiorentina come l’uomo ideale per rinforzare il centrocampo. In quel reparto, infatti, i viola perderanno infatti Lucas Torreira.”

LA FIORENTINA HA DECISO DI INTERROMPERE TUTTI I CONTATTI CON IL PROCURATORE DI TORREIRA