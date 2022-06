Corriere dello Sport, Grillitsch-Fiorentina c’è da ricucire lo strappo: il contratto era pronto 

Per Grillitsch un’altra brusca frenata, l’obiettivo è che i viola avevano individuato come sostituto ideale dell’uruguaiano e che sarebbe potuto arrivare a costo zero nell’ambito di un’operazione che avrebbe reso felici tutti. Sembrava davvero ogni dettaglio: contratto dì quattro anni per il centrocampista con ingaggio che con i bonus, sarebbe potuto arrivare fino a 2 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

