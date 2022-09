Il centrocampista Florian Grillitsch a Sport1 ha risposto in maniera indiretta alla Fiorentina che aveva fatto intendere che la trattativa con lui era saltata per un comportamento scorretto del padre. Queste le sue parole:

“Non voglio parlare di tutti i dettagli in questo momento ma sono venute fuori pubblicamente cose su mio padre e sul mio conto che non sono vere, soprattutto in termini di cancellazione degli accordi”.

