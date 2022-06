Pedullà: “C’è la volontà di chiudere per Grillitsch alla Fiorentina. Svolta entro 48 ore: dentro o fuori”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi a parlare di Florian Grillitsch. Ecco le sue parole: “C’è la volontà di chiudere. Quando incontri un procuratore ci sono le varie richieste e non sempre si trova subito la quadra. Ci sono altre proposte. Quando c’è una trattativa c’è sempre la possibilità che qualcuno si inserisca, ma al momento il calciatore ha dato priorità alla Fiorentina. Mi aspetto la svolta entro 48 ore: o dentro o fuori“.