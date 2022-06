Corriere dello Sport, Grillitsch è il colpo a zero della Fiorentina: pronto un quadriennale

La Fiorentina è pronta a chiudere, con un contratto quadriennale che potrebbe essere di tre anni più l’opzione sul quarto. Ieri a Firenze c’era uno degli agenti del giocatore, Kristian Bereit (che sui social ha postato una foto con veduta della città): la trattativa è ben avviata e un accordo verbale fra il calciatore e il club viola sarebbe già stato trovato. Basterebbero piccoli dettagli per definire il tutto e dare il benvenuto all’austriaco in serie A. Il giocatore durante il suo addio all’Hoffenheim, attraverso il sito ufficiale del club, sottolinea un altro particolare con grande chiarezza: «Ora sono ancora più attraente per molti club perché non devono pagare una quota di trasferimento per me». Lo scrive il Corriere dello Sport.

