TMW, Fiorentina e Roma si defilano per Grillitsch. Salgono le quote di una permanenza in Bundesliga

Sembrava tutto fatto per lo sbarco di Florian Grillitsch alla Fiorentina, poi i rallentamenti a causa delle richieste del padre hanno fatto arenare ed, infine, spengere la trattativa. Dopodiché sembrava il turno della Roma, dove rimane un’ipotesi non ancora tramontata del tutto, però non più centrale come nelle scorse settimane. È così che, stando a quanto scritto da TMW, il futuro di Florian Grillitsch resta un rebus. L’entourage ha provato a trattarlo con forza in Italia ma i viola hanno virato poi nel ruolo su Rolando Madragora ed ecco che Grillitsch potrebbe così trovar posto e spazio ancora in Bundesliga dove non gli mancano le pretendenti.