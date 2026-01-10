Fabrizio Romano: “La Fiorentina non libera Dodò in prestito, trattativa con l’Inter chiusa”

Fabrizio Romano fa chiarezza sul fronte Dodô e spegne le speranze dell’Inter. Secondo l’esperto di mercato, il dialogo tra nerazzurri e Fiorentina si è interrotto a causa di profonde differenze sulla modalità dell’operazione.

L’Inter aveva individuato nel terzino brasiliano una priorità, provando a sfruttare una situazione favorevole per impostare un trasferimento in prestito. Una soluzione che, però, non ha mai convinto il club viola. La Fiorentina, infatti, non intende privarsi del giocatore senza un ritorno economico adeguato e ha respinto l’ipotesi di una cessione temporanea. In attesa di sviluppi societari e dell’arrivo di Paratici, la posizione resta ferma: Dodô non si muove. Trattativa chiusa.