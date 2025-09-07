7 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:28

Romano: “Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c’è l’offerta del Besiktas su di lui”

Mirko Carmignani

7 Settembre · 16:28

Aggiornamento: 7 Settembre 2025 · 16:28

besiktasChiesaFabrizio RomanoLiverpoolNapoliRoma

L'esterno azzurro, ora ai Reds, ha rifiutato l'offerta del Besiktas che si è spinto per acquistarlo dal Liverpool

L’esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube ha parlato di Federico Chiesa che è rimasto a Liverpool nonostante le voci di mercato: “Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ma le cessioni che ha fatto il Liverpool ha portato il club a decidere di tenerlo. Chiesa è stata un’idea fissa per Roma e Napoli, ma poi non se n’è fatto nulla e anche lui è convinto di restare in Inghilterra perché ha cominciato bene l’anno.”

Prosegue: “In Turchia il mercato è aperto e il Besiktas sta provando a convincere il ragazzo a partire, ma non è convinto della destinazione e con la società ha chiuso la porta al trasferimento nonostante la proposta ufficiale giunta dai turchi.”

