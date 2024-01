Come riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, è al momento sfumato l’affare tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per riportare in Croazia Josip Brekalo. Nonostante lo scambio di documenti tra i club, le trattative sono sospese perchè la Dinamo potrebbe cambiare allenatore in queste ore e non era nei piani fino ad oggi.

