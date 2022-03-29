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Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina"

Lucas Torreira è arrivato a Firenze e ha conquistato tutti, la Fiorentina è pronta a trasformare il suo prestito in acquisto definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 16:11
Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Esultanza Lucas Torreira

L'Arsenal è pronto a lasciare che Lucas Torreira lasci il club con un contratto a tempo indeterminato a giugno. I colloqui si svolgeranno presto con la Fiorentina - clausola di opzione di acquisto disponibile per 15 milioni

Questo è quello che scrive Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di calciomercato mondiale. La situazione dunque tra Torreira e la Fiorentina è sempre più vicina alla sua conclusione, epilogo positivo per i viola.

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