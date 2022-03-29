Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina"

Lucas Torreira è arrivato a Firenze e ha conquistato tutti, la Fiorentina è pronta a trasformare il suo prestito in acquisto definitivo

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2022 16:11

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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