Romano: "Arsenal ha deciso di lasciare Torreira, a breve colloquio per il riscatto con la Fiorentina"
Lucas Torreira è arrivato a Firenze e ha conquistato tutti, la Fiorentina è pronta a trasformare il suo prestito in acquisto definitivo
L'Arsenal è pronto a lasciare che Lucas Torreira lasci il club con un contratto a tempo indeterminato a giugno. I colloqui si svolgeranno presto con la Fiorentina - clausola di opzione di acquisto disponibile per 15 milioni
Questo è quello che scrive Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di calciomercato mondiale. La situazione dunque tra Torreira e la Fiorentina è sempre più vicina alla sua conclusione, epilogo positivo per i viola.
MIHAJLOVIC SI ORGANIZZA PER NON LASCIARE IL BOLOGNA
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