20 Dicembre 2025

Romano: “Paratici ha aperto alla Fiorentina, entusiasta di tornare in Italia. Mancano i passaggi formali”

20 Dicembre · 20:15

#FiorentinaFabrizio RomanoParatici

Fabio Paratici potrebbe essere il punto di riferimento della Fiorentina per ricostruire e avrebbe aperto ai viola secondo Fabrizio Romano

Si rincorrono le voci che confermano l’interessamento della Fiorentina per Fabio Paratici come possibile capo dell’area tecnica del club.
A conferma della trattativa in corso tra il club e il dirigente del Tottenham, è intervenuto Fabrizio Romano su X:

“Fabio Paratici aperto a unirsi al progetto a lungo termine della Fiorentina e a essere una figura chiave per la ricostruzione del club. Paratici ha la possibilità di lasciare il Tottenham ma mancano alcuni passaggi formali, i colloqui sono in corso. E’ entusiasta del ritorno in Italia”

