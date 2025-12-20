Romano: “Paratici ha aperto alla Fiorentina, entusiasta di tornare in Italia. Mancano i passaggi formali”

Si rincorrono le voci che confermano l’interessamento della Fiorentina per Fabio Paratici come possibile capo dell’area tecnica del club.

A conferma della trattativa in corso tra il club e il dirigente del Tottenham, è intervenuto Fabrizio Romano su X:

“Fabio Paratici aperto a unirsi al progetto a lungo termine della Fiorentina e a essere una figura chiave per la ricostruzione del club. Paratici ha la possibilità di lasciare il Tottenham ma mancano alcuni passaggi formali, i colloqui sono in corso. E’ entusiasta del ritorno in Italia”