Chiesa vuol tornare in Italia dopo il flop inglese. Fabrizio Romano riporta: “Sondaggi del Napoli”

La stagione di Federico Chiesa al Liverpool è stata fallimentare e l’ex giocatore della Fiorentina, nonostante si trovi bene in Inghilterra, avrebbe deciso di riprendere in mano la sua carriera ritornando in Italia, per trovare una squadra che gli offra di giocare con continuità. Il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano fa sapere che ci sono stati dei passi concreti, attraverso dei sondaggi esplorativi, del Napoli in vista di un ritorno in Serie A dell’ala italiana. Chiesa con la maglia del Liverpool ha totalizzato 14 presenze in quattro competizioni tra campionato, Champions, FA Cup e Carabao Cup, condite da 2 gol e 2 assit in un totale di 466 minuti giocati.