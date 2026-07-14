Romano annuncia: "La Fiorentina ha l'accordo per Valdepeñas, 8 milioni per il trasferimento in viola"

Il difensore madrileno è vicino a vestirsi di viola

Il noto giornalista Fabrizio Romano su X ha appena dato la seguente notizia: La Fiorentina ha raggiunto un accordo verbale per Victor Valdepeñas dal Real Madrid sulla base di 8 milioni per il trasferimento con un contratto fino a giugno 2031. Il Real mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore e un controllo in caso di future offerte. I club iniziano a scambiarsi oggi i documenti