Romano conferma: "Oulaì è della Fiorentina, ha firmato il precontratto, 30 milioni al Trabzonspor"

Anche l'esperto di calciomercato internazionale conferma la chiusura dell'operazione: il centrocampista atteso in Italia in queste ore

Chris Inao Oulaï è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha annunciato la chiusura dell'operazione con il suo consueto "Here we go".

Secondo quanto riportato dal giornalista, il contratto tra i club è stato firmato sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro, ai quali si aggiunge una clausola sulla futura rivendita a favore del Trabzonspor.

Romano aggiunge inoltre che il club turco aveva comunicato al giocatore che avrebbe preso in considerazione esclusivamente la proposta della Fiorentina, ritenuta quella definitiva per il trasferimento.

Infine, il giornalista conferma che Oulaï è già in viaggio verso l'Italia dopo aver firmato il pre-contratto in serata. L'arrivo del centrocampista è ormai imminente e nelle prossime ore sono attesi gli ultimi passaggi formali prima dell'ufficialità in maglia viola. [Copertina HerewegoItalia]