Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"

Fabrizio Romano annuncia l'accordo raggiunto tra Botafogo e Zenit San Pietroburgo, incasso record per i brasiliani

Attraverso il suo profilo Twitter Fabrizio Romano spegne i sogni dei tifosi viola e di fatto costringe la Fiorentina ad accantonare quello che a detta di molti era l'obiettivo N.1 di Daniele Pradè per il mercato di Gennaio. L'esterno brasiliano Luiz Enrique è destinato ad andare in Russia.

Questo il suo post:

"Lo Zenit San Pietroburgo ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il talento brasiliano Luiz Henrique dal Botafogo. Dopo che un'offerta superiore a € 20m dalla Fiorentina è stata respinta nelle ultime settimane, lo Zenit ha ottenuto il via libera per € 35m." Vendita record per il Botafogo, ora dettagli definitivi e contratto da definire".

Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto

https://www.labaroviola.com/conte-un-rullo-compressore-a-bergamo-la-decide-lukaku-napoli-prosegue-la-marcia-scudetto/285242/