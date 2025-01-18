Conte un rullo compressore, a Bergamo la decide Lukaku, Napoli prosegue la marcia scudetto

Il Napoli espugna il Gewiss Stadium di Bergamo: non bastano le reti di Retegui e Lookman, decisivo il centravanti belga

Primo tempo scoppiettante al Gewiss, con la partenza a razzo dell’Atalanta, super aggressiva. Retegui lavora un pallone in area in mezzo a tante maglie bianche, poi scaraventa in rete un sinistro sotto la traversa. Imparabile per Meret.

La reazione è decisa. Politano raccoglie un cross di Neres e in una frazione di secondo calcia dritto e sicuro verso lo specchio della porta, pareggiando il punteggio verso la mezz’ora. McTominay, poi, al 40′ realizza il gol del sorpasso su assist di Anguissa.

Come nella prima parte del primo tempo, l’Atalanta entra in campo nella seconda frazione con la voglia di rimontare il punteggio. Aggressiva e determinata. Tant’è che Lookman punisce l’errore di Di Lorenzo e realizza il 2-2.

E’ un buon momento per i bergamaschi. Il Napoli si arrocca. Conte inserisce anche Spinazzola per Neres. Ma nel momento più complicato, Anguissa vola sulla sinistra e crossa per Lukaku, che vince il duello su Scalvini. La zuccata di testa del belga vale i tre punti: è 2-3. Conte festeggia con il pubblico e con i suoi ragazzi. Questa vittoria lancia il Napoli in testa alla classifica, in attesa dell’Inter.

Lo riporta calciomercato.it

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