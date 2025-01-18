Fiorentina-Torino probabili formazioni: Palladino con Folo dall'inizio, Vanoli con solo Adams davanti

Nel lunch match della 21° giornata Palladino deve riscattare la sconfitta di Monza e tornare alla vittoria, Vanoli cerca continuità

Al Franchi va in scena un match molto interessante per i sistemi di gioco che si affronteranno sul campo. Da una parte una squadra ferita dall’ultima in classifica, dall’altra una in cerca di conferme dopo le ultime prestazioni.

Palladino ha parlato in conferenza stampa del basso rendimento di Gudmundsson e probabilmente l’islandese partirà dalla panchina. Il reparto offensivo sarà probabilmente composto da Sottil, Beltran, Colpani e Kean. In mediana prima da titolare per Folorunsho in coppia con Adli mentre davanti a De Gea solita linea a 4 con Dodo e Gosens sulle fasce, Ranieri e Comuzzo formeranno invece il duo di centrali.

Vanoli studia le soluzioni viste le squalifiche di Walukiewicz e Linetty ma anche l’infortunio di Ilic crea diversi grattacapi. Vojvoda è stato costretto a dare forfait all’ultimo momento, motivo per cui il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1. Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Coco e Marìpan affiancati dagli esterni Pedersen e Borna Sosa. In mediana spazio a Ricci e Tameze viste le tante assenze mentre sulla trequarti probabile la conferma di Karamoh, Vlasic e Lazaro alle spalle di Che Adams.

Probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Adli, Folorunsho, Sottil, Beltran, Colpani, Kean;

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Pedersen, Coco, Marìpan, Sosa, Ricci, Tameze, Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams.

Fonte calciostyle.it

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