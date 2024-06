Romano scrive: “L’Ajax vuole Ikonè, in arrivo offerta alla Fiorentina per prenderlo in prestito”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, anche l’Ajax è interessato a Ikonè. L’esterno classe 1998 della Fiorentina è tra i giocatori che saranno ceduti in questa sessione di mercato. Il club olandese non avrebbero però, secondo quanto si legge, ancora formulato un’offerta per l’esterno, l’intenzione è quella di offrire un prestito alla Fiorentina per prendere il giocatore.

🚨⚪️🔴 EXCLUSIVE: Ajax open talks to sign Jonathan Ikoné from Fiorentina as initial proposal is being prepared.

Ajax see Ikoné as opportunity and it could be initial loan bid for the French winger.

One to watch in the next days. pic.twitter.com/WweMxY7EFX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024