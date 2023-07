“Offerta della Fiorentina per Sutalo, 12 milioni per la Dinamo Zagabria. Concorrenza dell’Ajax”

Josip Sutalo, difensore centrale della Dinamo Zagabria, classe 2000, è uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per sostituire Igor. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, la società viola ha offerto per il centrale di difesa 12 milioni di euro. Da capire la risposta del club croato. Sul difensore ci sono anche Ajax ed altri club

EXCL: Fiorentina have submitted official opening bid to Dinamo Zagreb for Josip Sutalo, club sources confirm 🚨🟣🇭🇷

Understand proposal is worth €12m for Croatian centre back who’s also in the list at Ajax and more clubs. pic.twitter.com/yIgFIXdbcO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023